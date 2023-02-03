Здесь любят печатать деньги: что общего у Беларуси и Зимбабве 3 3.02.2023, 19:15

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Лукашенко довел Беларусь до уровня беднейшей страны Африки.

Годами Александр Лукашенко рассказывает о перспективах работы с Африкой, а недавно посетил Зимбабве. С этой страной его «роднит» не только бизнес, который там ведут его приближенные, но и экономическая политика Зимбабве. Там тоже любят приказывать ценам остановиться, и так же, как и Беларусь, Зимбабве неоднократно переживала деноминацию.

«Еврорадио» вспомнило, как это происходило у нас и у африканского партнера.

Миллионы стали рублем

Деноминация — это технический процесс, который не влияет на экономическую ситуацию. По сути, такая процедура нужна для того, чтобы у денег был адекватный номинал и не было шуток о том, что белорусы — миллионеры, в то время как на эти миллионы трудно прожить.

Деноминация может быть следствием инфляции, когда цены растут и приходится допечатывать купюры более крупного номинала.

За историю независимой Беларуси деноминация случалась трижды. В первый раз — в 1994 году. В тот год инфляция составила 1950%. Тогда в Беларуси ходили «зайчики», которым «отрезали» один ноль. Так прошла первая деноминация.

Когда в 2000 году было решено провести еще одну деноминацию, белорусы уже были миллионерами. В 1999 году «зайчики» были заменены другими деньгами, и у белорусов была, например, такая купюра, как 5 миллионов рублей.

Но бумажка тоже быстро обесценивалась. Поэтому случилась новая деноминация, которая забрала у белорусских денег три нуля. 5 миллионов превратились в 5 тысяч рублей.

Так белорусы прожили до середины 2016 года, но пришли к этому времени с ослабевшим рублем. В 2011 году он обесценился в три раза. Инфляция тогда составила 108% за год. Появилась купюра номиналом 200 тысяч рублей.

Что-то явно шло не так, и деньги пора было «сокращать». В 2013 году сам Лукашенко признался, что новые деньги уже напечатаны. Правда, вводить их чиновники не торопились, ссылаясь на то, что сначала экономику нужно привести в порядок.

— Не должна быть такая процентная ставка, не должно быть тревог на рынке, чтобы население не волновалось, — говорил Лукашенко.

И, наконец, в июле 2016 года указ Лукашенко отсек четыре нуля от бывших в обращении денег. 5 тысяч белорусских рублей стали 50 копейками. То есть нынешний рубль — это старые 10 тысяч рублей.

Выходит, только за две последние деноминации 10 миллионов превратились в 1 рубль.

Триллионы долларов не помогали жить лучше

За последние десятилетия в Зимбабве тоже произошло три деноминации. Или одна в три этапа, как это назвали власти Зимбабве. Понадобилась она из-за роста инфляции. Ее резкий подъём совпал с началом более агрессивной политики земельной реформы к 2000-х годам.

Хотя Зимбабве получила независимость от Великобритании в 1980 году, многие плодородные земли всё ещё принадлежали белым европейцам. Реформа предполагала, что земля от белых фермеров должна быстрее переходить к темнокожему населению. Было много неразберихи и даже насилие. В итоге начался упадок в сельском хозяйстве, что подорвало экспорт и привело к росту цен. Кроме того, Зимбабве участвовала в войне в Демократической Республике Конго.

В результате в 2001 году инфляция перешагнула 100% и только росла. А власти принялись вовсю печатать деньги.

В Зимбабве ходили зимбабвийские доллары. В 2006 году появился «второй» зимбабвийский доллар. После первой деноминации он стоил тысячу старых долларов, то есть убрали три нуля. Но цены росли так быстро, что появлялись купюры всё большего номинала.

В 2008 году пришлось убрать уже десять нулей. Так появился «третий» зимбабвийский доллар. В этом же году инфляция настолько разогналась, что цены увеличивались в два раза за сутки. К июлю она составила около 231 млн процентов. В конце года появилась банкнота в 100 триллионов (здесь 12 нулей) зимбабвийских долларов, за которую давали всего $33.

Власти Зимбабве скрывали статистику и запрещали ценам расти, но ничего не выходило. В 2009 году прошёл третий этап деноминации. Было убрано 12 нулей, и появился “четвёртый” зимбабвийский доллар. Впрочем, он тоже обесценивался, и в этом же году в Зимбабве отказались от национальной валюты. Её заменил доллар США.

В 2019 году Зимбабве снова начала пользоваться национальной валютой, правда, ее курс к иностранным валютам с самого начала быстро падал. Проблемы инфляции тоже никуда не делись, поэтому летом 2022 года в Зимбабве появились золотые монеты, которые должны помочь сдержать инфляцию. Их цена равна рыночной стоимости самого золота, а не номинала, который нарисовал центральный банк.

По итогам декабря 2022 года годовая инфляция в Зимбабве составила почти 240%.

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