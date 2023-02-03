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В Гродно задержали 72-летнего дедушку за рулем с 2 промилле алкоголя

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  • 3.02.2023, 19:31
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В Гродно задержали 72-летнего дедушку за рулем с 2 промилле алкоголя

Автомобиль доставили на штрафстоянку.

Пенсионер пил в гостях водку, а потом поехал домой. По его словам, когда он понял, что пьян и решил остановиться — и тут его остановили сотрудники ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Гродненской области.

2 февраля около 17.00 на улице Вишневецкой в Гродно внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Dacia. В ходе проверки документов у 72-летнего жителя Гродненского района были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Доводы инспекторов подтвердило и медосвидетельствование, его результат — 2 промилле алкоголя.

«В протоколе опроса водитель пояснил что, около 16.00 находился в гостях у знакомого и пил водку. Спустя час, сел за руль своего автомобиля и поехал, почувствовал что пьян и решил припарковаться, но был остановлен сотрудниками ГАИ», — рассказали в ГАИ.

Автомобиль доставили на штрафстоянку, пенсионера ждет штраф в размере 200 базовых величин (7400 рублей. — Прим. ред.) и лишение прав сроком на пять лет.

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