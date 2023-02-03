Имущество компании «Трайпл» опального бизнесмена Чижа продолжают распродавать 3.02.2023, 19:50

На торги выставлен офис в центре Минска.

Недвижимость компании «Трайпл» опального бизнесмена Юрия Чижа, которая находится в стадии банкротства, продолжают пытаться продать с аукциона. Кроме элитного Evo welness club, о котором мы писали на днях, на торги выставлено и офисное помещение с гаражом и складами в историческом доме в центре Минска.

Объект находится по адресу ул. Раковская, 19а — это здание признано историко-культурной ценностью. В составе лота — офисное помещение площадью 1347 кв. м, два небольших склада и подземный гараж-стоянка площадью 392 «квадрата». Все это имущество находится в залоге у ВТБ-банка.

Помещения уже пытались продать 5 января, но покупателя не нашлось. После этого цену снизили на 10%, теперь она составляет 4 млн 676 тыс. рублей. Новый аукцион состоится 15 февраля.

Напомним, владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа сейчас судят в Минске по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Процесс проходит в закрытом режиме.

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