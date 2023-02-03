В Беларуси полностью запретят бартер 3.02.2023, 20:16

К следующему году.

Стало известно, что в Беларуси запретят операции по бартеру. Об этом глава Белстата Инна Медведева рассказала БелТА.

Так председатель Белстата напомнила о том, что недавно в Беларуси внесли изменения в постановлении правительства №713 о регулировании цен. Речь идет об уточняющих подходах при формировании цен.

И, в связи с этим, Медведева заявила, что уточнена норма в отношении запрета товарообменных операций (бартера). Также и в вопросе формирования перечней облисполкомами и Минским горисполкомом. Для чего изменениями определены специальные подходы. То есть в Беларуси будут уходить от бартера.

- В целом, мы поставили себе задачу к 1 января 2024 года полностью уйти от такой системы работы, - заключила Медведева.

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