Резников: Новые танки будут использоваться для контрнаступления 2 3.02.2023, 22:05

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Алексей Резников

Генштаб ВСУ примет решение в каком месте атаковать оккупантов.

Украинские силы будут использовать новые танки, которые страны НАТО готовы передать Украине, для контрнаступления.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Республики Польша Мариушем Блащаком.

«Танковая коалиция» с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их в качестве «стального кулака» для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы», — сказал министр.

Резников уточнил, что Генштаб примет решение в каком месте атаковать оккупантов. Министр отметил, что для сдерживания возможного нового российского наступления на юге и востоке ВСУ задействуют ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

«Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней», — подчеркнул он.

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