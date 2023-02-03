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Зеленский: Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем быстрее закончится агрессия России

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  • 3.02.2023, 22:48
Зеленский: Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем быстрее закончится агрессия России
Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной помощи США.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Спасибо президенту США Джо Байдену за новый пакет оборонной помощи в $2,2 млрд. Это важно для укрепления украинских сил обороны. Мы вместе с США стоим против террора. Чем дальнобойнее будет наше оружие и мобильнее наши войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия России", – подчеркнул глава государства.

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский кроме Байдена выразил благодарность «всем друзьям свободы в Конгрессе и каждому американцу» за «очередной крупный пакет оборонной поддержки» для Украины.

«Теперь вместе должны работать над максимально быстрыми поставками этой помощи в Украину», – резюмировал президент.

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