Зеленский: Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем быстрее закончится агрессия России 1 3.02.2023, 22:48

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной помощи США.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Спасибо президенту США Джо Байдену за новый пакет оборонной помощи в $2,2 млрд. Это важно для укрепления украинских сил обороны. Мы вместе с США стоим против террора. Чем дальнобойнее будет наше оружие и мобильнее наши войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия России", – подчеркнул глава государства.

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский кроме Байдена выразил благодарность «всем друзьям свободы в Конгрессе и каждому американцу» за «очередной крупный пакет оборонной поддержки» для Украины.

«Теперь вместе должны работать над максимально быстрыми поставками этой помощи в Украину», – резюмировал президент.

Дякую @POTUS за новий пакет оборонної допомоги у $2,2 млрд. Це важливо для зміцнення 🇺🇦 сил оборони. Ми разом з 🇺🇸 стоїмо проти терору! Що більш далекобійною буде наша зброя та мобільнішими наші війська, то швидше закінчиться жорстока агресія Росії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2023

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