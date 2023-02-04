В Украине арестовали активы компании, которую возглавлял сын бывшего посла Беларуси 4.02.2023, 9:06

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Компания работала на украинском рынке с 2003 года.

В Украине арестовали имущество компании «Белферт Украина», которую возглавлял Олег Величко, сын бывшего посла Беларуси в Украине Валентина Величко. Это стало известно из опубликованного судебного решения, в котором компания «Белферт Украина» пыталась отменить арест на некоторую продукцию, ввезенную в Украину для реализации, передает «Радыё Свабода».

Эта компания начала работать на рынке Украины в 2003 году. На тот момент чрезвычайным и полномочным послом в Украине работал Валентин Величко (он умер в 2018 году, а возглавлял белорусское посольство с 2001 по 2016 год).

Учредителем предприятия сначала был Белорусский государственный концерн по нефти и химии, а позже «Белорусский нефтяной торговый дом» и новополоцкий «Нафтан». Когда против последних двух предприятий ввели санкции, собственником компании стал Гомельский химический завод.

В уставе предусмотрена широкая сфера деятельности компании — оптовая торговля химической и сельскохозяйственной продукцией (молоко, яйца, пищевые масла, зерно), нефтепродуктами, табаком, грузовые перевозки, передача в аренду сельскохозяйственной техники и даже исследования конъюнктуры рынка и общественного мнения.

Уголовное дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Ее завели 20 апреля 2022 года по ч. 3 статьи 258-5 и ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма и умышленное избежание оплаты налогов, соответственно). Эти действия наказываются большим штрафом и лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права заниматься определенным видом деятельности.

Компания «Белферт Украина» входила в перечень крупнейших налогоплательщиков Украины. Она занимала в нем 193-е место.

Кроме того, в перечне 300 крупнейших налогоплательщиков Украины были еще две белорусские компании. Компания «БНК-Украина» занимала 27 место, а «БЗТ-Украина» — 205, сообщила компания «Опендатабот», которая занимается анализом открытых данных в Украине.

Активы этих компаний также были арестованы через определенное время после российского вторжения в Украину.

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