Видеофакт: На брифинге российского МИД неожиданно начали петь гимн Украины 6 4.02.2023, 14:02

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И обвинили Россию в терроризме.

Украинские хакеры взломали организованный МИД РФ брифинг по вопросам кибербезопасности для стран Африки и обвинили Россию в терроризме и ведении колониальной войны, а потом спели гимн Украины.

Видеозапись брифинга передал Guildhall источник в украинском разведывательном сообществе.

Министерство иностранных дел РФ организовало брифинг по кибербезопасности для чиновников африканских стран с целью привлечь их к сотрудничеству.

Однако во время брифинга некоторые его участники начали обвинять Россию в терроризме, ведении колониальной войны против Украины и попытках использовать африканские страны в собственных целях. Один из участников даже решил спеть гимн Украины.

Очевидно, что брифинг был взломан украинскими хакерами, что свидетельствует о низком уровне кибербезопасности в системе МИД РФ.

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