Defense Express: Стало известно, чем Путин «расплатился» с Лукашенко за военные услуги

Defense Express: Стало известно, чем Путин «расплатился» с Лукашенко за военные услуги4
- 4.02.2023, 15:10
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Кремль может преследовать две цели.
Как сообщал сайт Charter97.org, Россия передала Беларуси в «самостоятельную эксплуатацию» дивизион ОТРК «Искандер» с комплектом ракет на 500 км.
Оккупанты, считает эксперт Defense Express Иван Киричевский, передали, вопреки официальным заявлениям, только 4 машины с пусковыми установками из тех, что РФ загнала в Беларусь еще в феврале 2022 года.
В теории Кремль может преследовать две цели, отметил эксперт.
«Первая - показать Западу собственно ту самую «эскалацию», которой боятся наши партнеры в истории с передачей западных самолетов. Вторая - создать дополнительное напряжение для нашей разведки и ПВО, куда же без этого. А так заодно и Лукашенко получил свою «плату» за «услуги» с предоставлением полигонов для подготовки «мобиков» и передачей россиянам снарядов и другого военного имущества», - написал он.