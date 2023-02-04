Украинские десантники сбили на Донбассе сразу три БПЛА россиян 4.02.2023, 15:12

Результат боя с воздушными целями врага показали на видео.

На Донбассе десантники во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбили беспилотники оккупантов. Всего им удалось уничтожить три БПЛА врага.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

«Военнослужащие 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника. В этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата», - сообщили бойцы и опубликовали видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».