Украинские десантники сбили на Донбассе сразу три БПЛА россиян
- 4.02.2023, 15:12
Результат боя с воздушными целями врага показали на видео.
На Донбассе десантники во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбили беспилотники оккупантов. Всего им удалось уничтожить три БПЛА врага.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
«Военнослужащие 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника. В этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата», - сообщили бойцы и опубликовали видео.