Кадыровцы подстрелили пропагандиста РФ, ранее выступавшего с черепом защитника Мариуполя 4.02.2023, 17:00

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Инцидент произошел в глубоком тылу.

4 февраля стало известно о чрезвычайном событии в оккупированной Кадиевке Луганской области. Пулю получил российский пропагандист Игорь Мангушев, который издевался над защитниками Мариуполя.

Информация обнародована в телеграм-канале Дениса Казанского, украинского журналиста, специализирующегося в вопросах Донбасса.

Казанский утверждает, что это произошло 3 февраля. В это время пропагандистские ресурсы сообщили, что Мангушев оказался в больнице с ранением головы.

Сейчас россиянин находится в тяжелом состоянии - об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в палате медицинского учреждения. Пока жив.

По предположению журналиста, на Мангушева совершили нападение кадыровцы.

Кроме того, сообщают некоторые подробности происшествия:

• калибр пули – 9 мм, возможное оружие – пистолет;

• направление выстрела – сзади сверху вниз под углом 45 градусов.

Мангушев – член российского шовинистического сообщества «ENOT CORP» – в 2014-2015 гг. участвовал в оккупации Донбасса. В августе 2022 года пропагандист вышел на сцену, держа в руках череп защитника Мариуполя, и призвал уничтожать украинцев. После этого он, похоже, очутился в зоне боевых действий. Здесь получил позывной «Берег» и выполнял приказы российского командования в подразделении управления БПЛА.

Место, где подстрелили пропагандиста из РФ - оккупированная Кадиевка в Луганской области. Кадиевка – глубокий тыл армии РФ: до линии фронта – около 45 км.

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