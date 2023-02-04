Кадыровцы подстрелили пропагандиста РФ, ранее выступавшего с черепом защитника Мариуполя
- 4.02.2023, 17:00
- 2,464
Инцидент произошел в глубоком тылу.
4 февраля стало известно о чрезвычайном событии в оккупированной Кадиевке Луганской области. Пулю получил российский пропагандист Игорь Мангушев, который издевался над защитниками Мариуполя.
Информация обнародована в телеграм-канале Дениса Казанского, украинского журналиста, специализирующегося в вопросах Донбасса.
Казанский утверждает, что это произошло 3 февраля. В это время пропагандистские ресурсы сообщили, что Мангушев оказался в больнице с ранением головы.
Сейчас россиянин находится в тяжелом состоянии - об этом свидетельствуют фотографии, сделанные в палате медицинского учреждения. Пока жив.
По предположению журналиста, на Мангушева совершили нападение кадыровцы.
Кроме того, сообщают некоторые подробности происшествия:
• калибр пули – 9 мм, возможное оружие – пистолет;
• направление выстрела – сзади сверху вниз под углом 45 градусов.
Мангушев – член российского шовинистического сообщества «ENOT CORP» – в 2014-2015 гг. участвовал в оккупации Донбасса. В августе 2022 года пропагандист вышел на сцену, держа в руках череп защитника Мариуполя, и призвал уничтожать украинцев. После этого он, похоже, очутился в зоне боевых действий. Здесь получил позывной «Берег» и выполнял приказы российского командования в подразделении управления БПЛА.
Место, где подстрелили пропагандиста из РФ - оккупированная Кадиевка в Луганской области. Кадиевка – глубокий тыл армии РФ: до линии фронта – около 45 км.