«Моя молодость пришлась на 90-е, поэтому я предпочитаю хранить сбережения в иностранной валюте» 1 4.02.2023, 18:32

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Что происходит в белорусских обменниках.

Еще полгода назад найти китайскую валюту в обменных пунктах Минска было не так-то просто. Однако за это время Нацбанк Беларуси включил юань в валютную корзину. Журналисты myfin.by прошлись по обменникам и рассказали, есть ли сейчас спрос на валюту Поднебесной.

Сперва мы направились к обменникам у железнодорожного вокзала. Место людное, клиентов за день множество, рядом – филиалы БГУ, где учатся иностранные студенты, в том числе из Китая. Если юань есть в белорусских обменниках, то определенно здесь.

– Юанем особо не интересуются, поэтому его у нас и нет, – прокомментировала сотрудница «Технобанка». – Если сдают – появляется, и то немного. Если хотите купить, лучше идите в головной офис, или проверяйте заранее, в каком отделении есть эта валюта.

У обменника сталкиваемся с молодым человеком по имени Максим – спрашиваем, не нужны ли ему, случайно, юани.

– Я работаю в Германии, поэтому из валют ориентируюсь только на евро, – объясняет Максим. – Юань мне не особо интересен. Да и китайское направление ни разу не рассматривал всерьез.

Своей очереди в обменный пункт дожидается еще один мужчина. Он представляется Сергеем и на наш вопрос про юань искренне удивляется.

– Юань? Нет, вообще никак не интересует. Сбережения храню в долларах, в евро.

После разговора с Сергеем направляемся к следующему обменнику. Пока ждем своей очереди, общаемся с клиентами банка – Екатериной и Евгением.

– Для меня юань вообще незнакомая валюта, мне она не нужна, – отвечает Екатерина.

– Юань пока не вызывает особого доверия, валюта очень непривычная, – дополняет Евгений. – Продолжаем ориентироваться на доллар и евро. Так проще и удобнее, и пока для нас ничего не изменилось настолько, чтобы мы смотрели в сторону юаня.

Слова наших собеседников косвенно подтверждают в обменном пункте «МТБанка»: валюту КНР мы и здесь не обнаружили.

– Китайским юанем интересуются очень редко. Он вообще не везде есть, только в определенных точках, – добавляет работница обменника.

Этажом ниже встречаем гражданку КНР. Имя нам узнать не удалось, но с помощью онлайн-переводчика собеседница рассказала, что с юанями в Минске ситуация сложная: приходится побегать по городу, чтобы его найти.

Следующие наши собеседники Андрей и Александра приехали в Минск из Мозыря. Шутливо говорят, что «на периферии до юаня дела нет».

– Если и храним сбережения, то в долларах или белорусских рублях. К восточной валюте вообще не присматривались, – говорит Андрей.

Мы не отчаиваемся и продолжаем искать человека, который хотя бы приглядывался к китайской валюте. И нам везет. Возле метро встречаем женщину по имени Оксана. Она единственная из наших собеседников всерьез задумывается над тем, чтобы вложиться в юани.

– Моя молодость пришлась на 90-е, поэтому я предпочитаю хранить сбережения в иностранной валюте – она не подвержена такой инфляции, как белорусский рубль. Выбираю из доллара, евро и юаня.

– Сейчас много слышу о том, что из-за нестабильной ситуации в мире непонятно, что будет с евро. Поэтому все больше смотрю в сторону юаня. Китайская экономика на подъеме, у нас расширяются экономические связи, инфляция у этой валюты небольшая, – приводит доводы Оксана.

По словам женщины, часть денег, которые раньше она бы перевела в доллары, в ближайшее время вложит в юани.

– Но тратить время и ходить по обменникам не хочу. Скорее всего, попробую открыть в юанях счет, – заключает собеседница.

Подходим к пункту обмена валют «Беларусбанка», который находится на цокольном этаже вокзала. Здесь тоже юаней нет даже для того, чтобы обменять небольшую сумму. Но, по словам местной работницы, китайская валюта в их обменнике периодически появляется – сказывается месторасположение обменника.

– Бывает, что каждый день про юани спрашивают. И делают это именно белорусы, не китайские студенты. Но за последние несколько месяцев я повышенного внимания к юаню не заметила. Все, как обычно, интересуются долларом и евро.

Уже в метро мы знакомимся с молодой мамой по имени Марианна. Она, как и большинство наших собеседников, китайской валюте пока не доверяет.

– Она неизвестная, никак себя не зарекомендовала. Вложить-то можно, а как изъять – вопрос. Поэтому пока я по-прежнему предпочитаю евро и доллар.

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