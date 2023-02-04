5 рублей за 60 долларов: какие белорусские банкноты продаются на eBay 4.02.2023, 22:05

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Фото: Myfin.by

За самый дорогой лот хотят 1295 долларов.

Журналисты Myfin посмотрели, сколько коллекционеры мира хотят за белорусские банкноты, и были удивлены. 5 белорусских рублей стоят 50 долларов, а 200 белорусских рублей – 1295 долларов. Это не футуристическая картина будущего. Именно во столько оценивают нумизматы современные белорусские купюры на eBay.

eBay – это международная интернет-платформа для продажи любых товаров. Здесь можно купить как запчасти для автомобиля, так и коллекционные предметы. Есть на площадке и такой раздел – «Банкноты Республики Беларусь». Журналисты посмотрели на цены.

10 рублей за почти 14 долларов

Купюру в десять современных белорусских рублей на еBay можно купить за почти 14 долларов. Продавец находится в Канаде и принимает оплату через PayPal. Однако доставка осуществляется в ограниченное количество стран. В Беларусь, например, не доставят. Да и вряд ли кому-то из белорусов захочется купить десять рублей по такому курсу.

5 рублей за 60 долларов

Еще более высокий «курс» у другого лота. 5 рублей коллекционер из Бангкока (Таиланд) продает за почти 60 долларов. Доставят даже в Беларусь за дополнительную плату – 5 долларов.

50 рублей за 36 долларов

Купюра в 50 рублей, выпущенная в 2020 году и не бывшая в обращении, на eBay стоит почти 36 долларов. При этом видно, что продавец из Познани (Польша) уже продал две такие банкноты. Осталась последняя.

500 рублей за 695 долларов

Купюру в 500 белорусских рублей продавец из Флориды (США) оценил в 695 долларов. Международная доставка «потянет» еще на 34 доллара. Напомним, по сегодняшнему валютному курсу за 500 рублей в обменниках Беларуси можно купить лишь188 долларов.

Самый дорогой лот

Самый дорогой лот – банкнота в 200 белорусских рублей 2016 года выпуска – продается за 1295 долларов. Плюс доставка – 35 долларов. В настоящий момент купюра находится в Филадельфии, США.

«Старые» белорусские деньги

На eBay можно приобрести и вышедшие из обращения белорусские банкноты. Один «зайчик» 1992 года, ныне «проживающий» в Таиланде, обойдется покупателю в 50 долларов.

Однако смотрим дальше и видим, что один «зайчик» в коллекции с другими «зверями», находящимися сейчас в США, стоит всего 3,79 доллара.

Начальная цена на «адзiн мiльён рублёў» – 90 долларов.

А «сто тысяч рублёў» коллекционер из Бруклина (США) продает за 1280 долларов.

Какие банкноты ценятся у нумизматов?

Для обывателя две десятирублевые банкноты могут выглядеть одинаково, а для специалиста это большая разница. О том, на что обращают внимание нумизматы, нам рассказал коллекционер и директор музея Groshi Андрей Мисько.

Не бывшие в обращении

Коллекционеры, как правило, собирают банкноты, не бывшие в обращении. Это абсолютно новые банкноты: без заломов, с острыми уголками, можно сказать, с печатного станка сразу в коллекцию. Если новых банкнот определенного типа уже нет, то коллекционер может положить себе в коллекцию и банкноту худшего качества.

Для жителя Беларуси получить в банкомате новенькую купюру – задача несложная. Зато далеко не у каждого иностранца есть возможность приехать в нашу страну и добыть в банкомате еще пахнущую краской купюру.

Как только такая банкнота пересекает границу и попадает в другую страну, то цена на нее сразу возрастает. Покупатель платит за номинал, плюс за работу человека, который потратил время, чтобы эту банкноту переместить и продать. Точно так же банкноты других стран, попадая на территорию нашей страны, будут стоить больше, чем номинал. Насколько больше – это уже другой вопрос. Чем более экзотична страна выпуска денег, чем сложнее привезти из нее банкноты, тем дороже такие купюры стоят на мировом рынке.

Банкнота с рейтингом

На eBay мы видим, что некоторые банкноты размещены с «шапкой» – небольшой прямоугольник сверху с пометкой PMG или PCGS. Это значит, что независимая компания по оценке и классификации денег осмотрела банкноту и выставила ей грейдинг. Оценка 68-70, как на банкнотах с eBay, означает, что банкнота настоящая и в очень хорошем состоянии (без следов обращения или незаметными следами). Банкноты с сертификатом и высоким грейдингом у коллекционеров ценятся выше, чем без сертификата. Оценка в компании PMG не бесплатная. Стоит 60-90 долларов.

Давность банкноты

Чем раньше год выпуска банкноты, тем выше ее ценность. Например, десятирублевая банкнота, выпущенная в 2010 году, выглядит так же, как и десятирублевая банкнота 2019 года выпуска. Но при равных состояниях банкнот нумизматы предпочтут купюру более раннего года.

Найти не бывшую в обращении купюру 2019 года проще, чем банкноту в таком же хорошем состоянии за 2010 год. Старые банкноты изымаются из обращения, их не выдают в банкоматах. Соответственно, такие банкноты встречаются реже.

Редкая модификация

Многие банкноты имеют несколько модификаций. В разных странах модификация одной и той же банкноты может доходить до нескольких десятков. Существуют более и менее редкие модификации. Например, банкнота одного типа выпускается 15 лет, а какой-то глава Нацбанка мог пробыть у власти всего три месяца. Его подпись ставилась на деньгах совсем короткий срок. Следовательно, банкноты с его подписью будут считаться более редкими.

Брак

Бракованные купюры тоже ценятся. Бывает, что в процессе печатания денег происходят технические сбои. На банкноте могут не совпадать два выбитых номера, изменена цветовая гамма, ошибки в рисунке, бывают и односторонние банкноты (с другой стороны не пропечатался рисунок). Редко такие деньги попадают в обращение, ведь их отсеивают еще на производстве. Тем не менее такие случаи бывают. Бракованные банкноты на рынке продаются по очень высокой цене.

Необычный номер

У коллекционеров ценится низкий или красивый номер банкноты. Например, когда после серии идет номер….00000157, это означает, что банкнота входит в первые выпущенные 160 банкнот. Другой вариант – номер может состоять из одних пятерок или единиц. Необычный номер тоже увеличивает стоимость банкноты.

Так выгодно ли продавать и покупать банкноты на eBay?

Андрей Мисько находит цены на eBay неоправданно завышенными. Тем более что многие банкноты совсем не редкие.

– Посмотрим на лот за 1290 долларов. Мне непонятно, почему он такой дорогой. Сомневаюсь, что кто-то купит данную банкноту. И мы видим, что ставок на нее нет. Тот факт, что человек хочет за свой лот такую сумму на eBay, вовсе не означает, что найдутся покупатели. Можно банкноту в миллион белорусских рублей оценить в миллион долларов. Но это лишь «хотелки» продавца. На eBay часто можно встретить неадекватные цены на абсолютно обычные вещи, – считает коллекционер.

Цена на eBay не отражает реальность спроса и предложения на те или иные вещи. Выставленная цена товара рассчитана на случайного покупателя, который не думая приобретет лот. Но таких крайне мало.

– Конечно, в мире огромное количество людей, которые собирают банкноты со всего мира. Но я не думаю, что спрос на белорусские банкноты за рубежом очень широк. И я не верю в eBay как площадку для продажи банкнот и монет. Кроме того, не стоит забывать, что в каждую цену товара заложена еще и внушительная комиссия eBay.

Настоящие коллекционеры больше ориентируются не на eBay, а на специфические аукционы и площадки, где продаются только монеты и банкноты. Если уж у вас имеются «востребованные» банкноты, то больше шансов продать (купить) их на таких специфических онлайн-платформах либо офлайн-слетах коллекционеров в Беларуси и за рубежом.

Таким образом, хотя цены на белорусские банкноты на eBay и удивляют своей высотой, торговля белорусскими «зверями» и «архитектурой» на данной площадке вряд ли принесет какой-то баснословный доход.

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