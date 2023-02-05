The Telegraph: В Британии хотят объявить ЧВК Вагнера террористической организацией 5.02.2023, 4:02

Вопрос будет поднят уже в понедельник, 6 февраля.

Министерство внутренних дел Великобритании работает над объявлением частной военной компании Вагнера террористической организацией. Об этом сообщает The Telegraph.

Если Британия признает ЧВК Вагнера террористической организацией, это будет означать, что уголовным преступлением станет не только причастность к ЧВК или посещение ее собраний, но и одобрение ее деятельности или публичное ношение логотипа.

В материале отмечается, что такой шаг может иметь последствия для возможностей ЧВК привлекать деньги, если какие-либо активы или потоки доходов будут проходить через финансовые учреждения Великобритании.

В издании подчеркнули, что обсуждение запрета находится на ранней стадии и пока не так продвинулось, как запланированный запрет Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

The Telegraph сообщал о таких планах Британии еще в прошлом месяце, но они были отложены после того, как Министерство иностранных дел Британии выразило обеспокоенность по поводу последствий вмешательства.

Окончательное решение о запрете ЧВК Вагнера еще не принято, но источники журналистов утверждают, что зеленый свет в этом случае будет гораздо быстрее, чем с КСИР, учитывая серьезность ситуации в Украине и единство по этому вопросу в британском правительстве.

По данным журналистов, вопрос будет поднят в правительстве уже в понедельник, 6 февраля. Ожидается, что на публике правительство сохранит свою позицию, не подтверждая свои планы на запрет, пока окончательное решение не будет объявлено публично.

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