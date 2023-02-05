Перевернутая аллюзия Кирилл Рогов

5.02.2023, 5:18

1,494

Кирилл Рогов

У Путина есть проблема.

Путин приехал в Волгоград, который на несколько дней переименован в Сталинград по случаю юбилея сталинградской битвы. Страсть к косплею все-таки в российском клептопатриотизме носит отчасти маниакальный характер. И связана, конечно, с желанием стать не собой, переодеться, прикинуться кем-то.

Но сейчас не об этом. Юбилей Сталинградской битвы, которая воспринимается как переломный момент в Отечественной войне, понятное дело, используется как великая аллюзия и патриотический разогрев перед подготавливаемым решительным вторым наступлением на Украину.

Проблема, впрочем, с этий аллюзией - в векторе.

Дело в том, что по сравнению с Великой отечественной, Путин и его война движутся в противоположном направлении. Еще в начале прошлого года главным фестивальным брендом войны предполагался парад победы, т.е. 1945 год. Российские войска везли парадную форму в Киев, а исторической кульминацией должен был стать триумфальный парад двух побед в Москве 9 мая. Теперь Путин переехал в 1943 год.

Вопрос - что впереди?

Кирилл Рогов, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».