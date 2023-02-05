Ученые назвали признаки того, что пора перестать пить кофе
- 5.02.2023, 10:26
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Утренний напиток полезен не для всех.
Кофе — один из самых любимых напитков во всем мире. Его пьют и утром, и днем, и вечером, есть отдельные традиции обжарки зерен и приготовления кофе. Но есть и опасности, которые связаны с потреблением этого напитка.
Кофе — лидер по горячим напиткам, которые потребляют во всем мире. Потребление кофе имеет ряд преимуществ, однако злоупотребление чревато серьезными проблемами со здоровьем.
В целом, при помощи кофе можно снизить риск развития хронических заболеваний, а также сделать тренировки более эффективными, похудеть и прочее. Однако перед потреблением следует сравнить соотношение вреда и пользы, пишет internetua.com.
Существует такое понятие, как передозировка кофеина. Взрослым людям можно употреблять не более 400 мг кофеина в день. Также есть несколько ситуаций, когда следует отказаться от употребления ароматного напитка.
Симптомы, при которых следует перестать пить кофе:
кофеин провоцирует повышение артериального давления, потому при высоком давлении не следует пить этот напиток;
кофе может спровоцировать возникновение симптомов кислотного рефлюкса. Причиной тому является то, что нижний сфинктер пищевода расслабляется и может попадать в него желудочная кислота. В этом случае нельзя пить еще и чай и газированные напитки;
напиток усугубляет ситуацию с бессоницей. Во второй половине дня следует отказаться от всех напитков, содержащих кофеин;
кофе провоцирует аритмию, может спровоцировать тревогу, дрожание и появлению сильной головной боли;
не следует потреблять напитки с кофеином при проблемах с концентрацией;
кофе способствует перееданию, так как изначально приглушает чувство голода, а после этого возникает дикий голод;
кофеин плохо влияет на менструальный цикл, и провоцирует различные нарушения в женской половой системе.