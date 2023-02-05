Сколько стоят дачные участки в Минском районе 1 5.02.2023, 19:07

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Есть варианты от 2 тысяч долларов.

Realt.by посмотрел, какие есть варианты в садовых товариществах (СТ) в Минском районе и сколько они стоят.

В отличие от земельных участков в населенных пунктах, дачные участки можно продавать и покупать без обязательного условия о наличии законсервированного строения на нем. Разброс цен очень большой, причем найти землю под дачу в Минском районе дешевле 5 тысяч долларов не так просто. Гораздо больше предложений в диапазоне 10−20 тысяч долларов. Среди них можно найти варианты в новых СТ, с большими участками, широкими улицами, газопроводом. Отдельная история — участки в «элитных» дачных поселках. Там 10 соток могут стоить и 30, и 50 тысяч долларов.

Фото: Realt.by

Поиски журналисты начали с самых дешевых вариантов.

Участки до 5 тысяч долларов

В Минском районе таких не очень много, они небольшие по площади и находятся в старых садоводческих товариществах.

СТ «Лесная поляна-88» расположено прямо за Колодищами, до МКАД — 12,6 километров. В этом же кооперативе продается участок 4 сотки за 2000 долларов.

Фото: Realt.by

В СТ «Зеленая роща» в Мядельском направлении продается 4,64 сотки. Вода сезонная, про газ и электричество — ни слова. Зато указано, что на территории есть небольшой летний домик, требующий ремонта. За все это просят 4900 долларов.

Участок у леса (7,2 сотки) продается в СТ «Коммунар» в Мядельском направлении. До МКАД 26 километров. Рельеф сложный, про коммуникации информации нет. Стоимость — 2 900 долларов.

Фото: Realt.by

В СТ «Полянка-2008» 10 соток стоят 3 700 долларов. Находится товарищество в 23 километрах от МКАД в Мядельском направлении. Возле участка стоит электрический столб, есть сезонная вода.

От 5 до 20 тысяч долларов

В СТ «Голубой факел», в 9 км от Минска по Московской трассе продается участок 5,32 соток. Расположен в живописном и тихом месте, ухожен. Отличные подъездные пути, до асфальта 100 метров. Сезонной воды и газа на участке нет, электричество до участка в ближайшей перспективе. Стоимость — 6000 долларов.

В том же СТ 5 соток продаются в два раза дороже. Интересно, в чем разница между ними?

Фото: Realt.by

СТ «Зеленый бор» находится на территории, примыкающей к Юхновскому биосферному заказнику, окружено вековыми соснами и елями. На участок площадью 4,4 соток заведен центральный водопровод, газ — по улице. Круглогодичное автобусное сообщение со столицей, остановка общественного транспорта рядом, до МКАД — 16 километров. Стоимость — 9 800 долларов. Похожий участок здесь же продается за 10 000 долларов.

Фото: Realt.by

6 соток в СТ «Овощевод» продают за 13 600 долларов. Этот дачный поселок находится возле леса рядом с Юхновским биологическим заказником, в 16 километрах от Минска. Газ по улице, вода круглогодично, централизованное освещение. На территории СТ работает магазин. Дороги зимой чистят от снега, организован вывоз мусора.

Фото: Realt.by

В Молодечненском направлении, в 30 километрах от МКАД продается участок 5 соток в СТ «Селена-89». Дачный поселок небольшой, расположен среди лесного массива. Участок с электричеством стоит 6 500 долларов.

В 20 минутах от города в живописном месте рядом с озером Селюты застраивается новое газифицированное СТ «Мара». Здесь у леса продается земельный участок 9 соток за 18 400 долларов.

На противоположной стороне озера Селют и ближе к МКАД-2 расположено СТ «Чернявка». Здесь 9 соток стоят 8500 долларов. Правда, про коммуникации в объявлении не сообщается.

Фото: Realt.by

В 9 км от Минска в Раковском направлении продается участок в СТ «Подгорье» с домиком под снос. Это дачный поселок еще из советских времен, поэтому участки здесь всего по 4 сотки. Стоимость — 9000 долларов.

Элитные дачи

В Минском районе много дачных участков, цены на которые сопоставимы со стоимостью земли в дорогих пригородных коттеджных поселках. Можно сделать предположение, что столь высокая цена обусловлена расположением СТ — рядом с Минском, с хорошим природным окружением, с современными инженерными сетями. Часто это новые товарищества с большими участками и широкими улицами, ограждением по периметру, шлагбаумами на въезде и видеонаблюдением. Люди строят здесь дома для постоянного проживания.

Фото: Realt.by

Например, в СТ «Полевой-2» возле Лапоровичей, рядом с Минским морем, участки 14 соток с водой и газом стоят от 37 200 долларов.

Фото: Realt.by

Еще есть СТ «Крылово-2012», которое находится между двух водохранилищ Дички и Крылово. Место меньше всего похоже на классические дачи — здесь асфальт, свет, газ, центральный водопровод, оптоволокно, вокруг застройки лесной массив, охраняемая огороженная территория с видеонаблюдением. 10 соток здесь стоят от 40 тысяч долларов.

В «замкадных» СТ, которые находятся буквально за кольцевой, участки тоже стоят недешево. Например, в «Текстильщике-1» 6,5 сотки с аварийным домом продают за 25 000 долларов. Есть коммуникации — газ, электричество, вода. Электричество заведено на участок, СТ газифицировано.

В СТ «Заценьский родник», где имеются газ, вода и электричество, участки по 6 соток продают за 30 тысяч долларов.

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