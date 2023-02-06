Два сценария: Каспаров рассказал, что произойдет с Россией после поражения 4 6.02.2023, 8:03

7,590

фото: Delfi

Известный российский оппозиционер считает, что военное поражение — шанс для его страны.

Разгром ВСУ путинской армии – шанс для России. А вслед за военным неминуемо и геополитическое поражение, которые вместе создадут предпосылки для революционных изменений. Об этом в комментарии «24 каналу» рассказал известный российский оппозиционный политик, великий шахматист Гарри Каспаров.

По его слова, есть как минимум два вероятных сценария распада России. Первый сценарий в том, что империя постепенно трансформируется в национальное государство.

«Надо отойти от этого кровавого имперского наследия. Это, скорее всего, приведет к потере каких-то территорий – Чечни, Дагестана, Татарстан, вероятно, пойдет в другую сторону», – сказал он.

Второй возможный сценарий для России Каспаров видит в том, что Россия обязана прекратить вести шовинистически-имперскую политику и на других направлениях (к примеру, в Грузии и Молдове).

«Если они этого не сделают, будет сценарий медленного переваривания восточной части России Китаем. После этого Россия перейдет в вассальное положение, думаю, большинство российского общества это не устроит», – подытожил оппозиционер.

Ранее сайт Charter97.org писал, как может развалиться Россия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».