На eBay появился лот с мощами Ефросиньи Полоцкой

На eBay появился лот с мощами Ефросиньи Полоцкой1
- 6.02.2023, 8:14
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Однако есть возможность, что это не ее останки.
На аукционе Ebay выставлен на продажу серебряный реликварий с частью тела, как утверждается, святой Евфросинии Полоцкой.
Однако на табличке написано: Sanctus Praxedis Polotiensis Virgin — Святая Прасковья Евфросиния Полоцкая, дева.
Возможно, останки принадлежат не Евфросинии Полоцкой, а святой княжне Параскеве Полоцкой.
В описании указано, что это мощи из коллекции семьи Слоскансов.
Справка
Болеслав Слосканс — апостольский визитатор для русских и белорусских католиков византийского обряда в эмиграции. Деятель Римско-католической церкви, участник Русского апостолата в Зарубежье.
В 1925 служил в церкви святой Варвары в Витебске.