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На eBay появился лот с мощами Ефросиньи Полоцкой

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  • 6.02.2023, 8:14
  • 2,516
На eBay появился лот с мощами Ефросиньи Полоцкой

Однако есть возможность, что это не ее останки.

На аукционе Ebay выставлен на продажу серебряный реликварий с частью тела, как утверждается, святой Евфросинии Полоцкой.

Однако на табличке написано: Sanctus Praxedis Polotiensis Virgin — Святая Прасковья Евфросиния Полоцкая, дева.

Возможно, останки принадлежат не Евфросинии Полоцкой, а святой княжне Параскеве Полоцкой.

В описании указано, что это мощи из коллекции семьи Слоскансов.

Справка

Болеслав Слосканс — апостольский визитатор для русских и белорусских католиков византийского обряда в эмиграции. Деятель Римско-католической церкви, участник Русского апостолата в Зарубежье.

В 1925 служил в церкви святой Варвары в Витебске.

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