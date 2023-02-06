ISW рассказал о главных ошибках Путина в войне 2 6.02.2023, 8:30

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фото: getty images

Американские аналитики пишут о страхах главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин не готов принимать рискованные решения, необходимые для достижения его максималистских целей в отношении Украины. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«Российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы и относятся к ситуации в Украине как к затяжной и большой войне. Однако сам Путин продолжает придерживаться старой модели сдержанного принятия решений. Кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он реально должен был провести еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года», – пишут аналитики.

По мнению экспертов, президент РФ, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.

В свою очередь, российские спецслужбы ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую «победу» России 26 февраля 2022 года.

Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что Путин и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с российским вторжением в Украину.

Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для «спасения» его войны.

В частности, Путин явно медлит с объявлением второй волны так называемой частичной мобилизации. При этом американские и западные официальные лица отмечают, что глава Кремля снова склоняется к проведению тихой мобилизации из-за опасений по крайней непопулярности первой волны.

ISW также наблюдала противоречивые сообщения от должностных лиц российской Госдумы и представителей Кремля относительно изменений в протоколы мобилизации и призыва, что, возможно, указывает на то, что Путин приказал подготовить эти положения, но не желает объявлять их общественности.

Аналитики считают, что нежелание Путина идти на риск, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли решится на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Москва использует ядерные угрозы прежде всего для запугивания Запада.

«Очевидно, Путин ценит свой внутренний статус-кво и старается избегать рискованной политики для достижения собственных целей. Он также продолжает демонстрировать себя человеком, который уделяет большое внимание устранению рисков, даже несмотря на то, что его восприятие ситуации расходится с реальностью», – говорится в отчете ISW.

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