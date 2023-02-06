Быстрый рост и неожиданное падение: чего ждать от доллара и евро 6.02.2023, 8:38

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Прогноз валют на неделю.

Две ключевых иностранные валюты в Беларуси — доллар США и евро – за неделю подтянулась вверх, пишет myfin.by.

Доллар за прошлую неделю вырос в цене к белорусскому рублю на 1,75%, неделю закрыл на уровне USD/BYN 2,6870.

Евро за тот же период также росло в цене на +1,99% и на прошлой неделе на валютных торгах БВФБ достигло уровня в EUR/BYN 2,9264.

Российский рубль практически не изменился в цене, но также вырос на+0,17% к концу прошлой недели до уровня в RUB/BYN 3,8188 за 100 российских рублей.

Причина таких изменений на белорусском валютном рынке остаётся прежней – ослабление российского рубля на московских торгах. Пара USD/RUB всё-таки поднялась выше 70 руб и торговалась в диапазоне 70,60. Евро на российском рынке также вырос в цене и динамика изменения котировок соответствует внебиржевому рынку Форекс.

На начинающейся сегодня неделе значимых финансовых новостей на запланировано, поэтому, вероятнее всего, рынок будет двигаться по складывающемуся тренду. Российский рубль на российском же рынке с высокой долей вероятности останется выше 70,00 рублей за доллар США. Отсюда на белорусских торгах доллар США может подняться до уровня в USD/BYN 2,7000.Евро может немного снизится в цене на фоне отскока на рынке Форекс до EUR/BYN 2,8800.

Российский рубль, вероятнее всего, будет торговаться около текущих значений в RUB/BYN 3,8200 за 100 российских рублей.

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