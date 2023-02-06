Белорусов хотят пересадить на иранские авто 9 6.02.2023, 8:48

4,300

В Беларусь будут поставлять автомобили от Saipa Group.

В конце января в Иране было подписано соглашение об экспорте в Беларусь и Россию легковых автомобилей от Saipa Group. Договор заключили гендиректор производителя Мохаммад Али Теймури и директор белорусского ООО «Лаки Кэрэнси» Сергей Вачинский.

На подписании договора присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов и замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги.

По сведениям av.by, в Беларусь будут поставлять хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».