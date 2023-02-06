Белорусов хотят пересадить на иранские авто

Белорусов хотят пересадить на иранские авто9
- 6.02.2023, 8:48
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В Беларусь будут поставлять автомобили от Saipa Group.
В конце января в Иране было подписано соглашение об экспорте в Беларусь и Россию легковых автомобилей от Saipa Group. Договор заключили гендиректор производителя Мохаммад Али Теймури и директор белорусского ООО «Лаки Кэрэнси» Сергей Вачинский.
На подписании договора присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов и замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги.
По сведениям av.by, в Беларусь будут поставлять хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin.