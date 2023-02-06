Российские летчики остаются в Беларуси после окончания «учений» 1 6.02.2023, 9:18

Полеты российской авиации над нашей страной продолжатся.

Минобороны Беларуси заявило о продолжении слаживания региональной группировки войск Беларуси и России после окончания так называемых военных учений. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас носит критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и летно-тактические учения, которые мы проводили, – это один из элементов слаженности наших экипажей и российских», – заявил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович в эфире госТВ.

По словам Лукьяновича, на боевом дежурстве по противовоздушной обороне постоянно находится около тысячи человек.

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