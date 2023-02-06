Невзоров: Путин будет метаться между зэками и генералами 1 6.02.2023, 9:54

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Александр Невзоров

Двуглавый орел заговорил по фене.

Российский публицист Александр Невзоров в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман прокомментировал конфликт между Минобороны РФ и главой ЧВК «Вагнера» Егением Пригожиным:

— Мы уже видим, что у них двуглавый орел закукарекал по фене. Мы видим, что они пожертвовали самым главным – мифом об имперской России, священностью своих знамен, аксельбантами и погонами русского офицерства: они сделали движущей силой войны уголовников, безусловно, осквернив знамена.

Понятно, что ничего гомерического таким образом они не добудут. И понятно, что то, чего они хотят, то есть оккупации и победы, – даже если это, предположим в страшных снах, вследствие какого-то немыслимого чуда могло бы сбыться, то цена этой победы в тысячи или миллионы раз превышает ее ценность. И смотри: ведь Путин действительно не прекратит. Он никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна истинная храбрость. Но там нет даже не истинной. И вот он сейчас будет мотаться... Сейчас задвинут Пригожин и выдвинуты генералы, и Путин, как смертельно больной, будет бросаться то к Пригожину, то к генералам. Убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве того же самого Герасимова, он снова кинется к Пригожину. Ему все равно кто. Ему все равно, кто для него выиграет эту войну. Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие.

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