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На МКАД произошла серьезная авария

  • 6.02.2023, 10:42
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На МКАД произошла серьезная авария

Один автомобиль опрокинулся в кювет, другой развернуло.

Читатели «Онлайнера» сообщают об аварии, которая произошла сегодня утром на внутреннем кольце МКАД в районе Ангарской (за так называемым стеклянным мостом). Судя по видео с места ДТП, там столкнулись два автомобиля: один в результате развернуло, другой опрокинулся в кювет.

На внутреннем кольце после аварии возник затор. Оно и к лучшему: на месте происшествия по проезжей части активно ходили люди, вероятно, участники ДТП.

ГАИ Минска сообщает: «На 7-м километре МКАД случилось ДТП. Затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД в направлении улицы Илимской. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска».

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