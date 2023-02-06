Российские ватники отправятся в «путинский рай» 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

6.02.2023, 11:31

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Игорь Мангушев

Роль живого тарана они отыграли.

Сообщается, что на оккупированной РФ территории Луганской области выстрелом в голову был подстрелен боевик Игорь Мангушев (кличка «Берег»).

Широкую известность Мангушев получил в прошлом году, когда на одном из пропагандистских мероприятий выступал с черепом защитника «Азовстали» в руках.

Теперь собирать череп придётся уже ему самому — прогнозы врачей не утешительные, даже если выживет, то на всю жизнь останется инвалидом.

При этом его соратники утверждают, что за ликвидацией стоит Кремль, который продолжает зачищать слишком опальных и радикальных своих боевиков.

Не зря сегодня депутат Госдумы от «ЕР» Олег Матвейчев заявил об угрозе в РФ «патриотического Майдана», который организуют «рассерженные патриоты», недовольные итогами «НеВойны».

Путинский режим готов работать с полностью подконтрольными овощами, вроде Януковича и Медведчука. Все, кто хоть немного отклоняется от курса парти и готовы с ней спорить, — попадают в категорию «оппозиция» и должны быть ликвидированы.

«Коричневых патриотов» сажать проблематично, ибо это будет сложно объяснить собственной лояльной аудитории, так что их проще убивать и списывать на работу украинских спецслужб.

Российские ватники и имперцы, пойдя на сделку с Кремлём, совершили отложенный суицид: свою роль живого тарана они отыграли и теперь подлежат переправке в «путинский рай».

Тех же, кто согласится улыбаться и махать, утилизируют чуть позже, во время «большого передела РФ». Допускать до власти и кормушки их всё равно никто не станет.

Впрочем, данная публика необучаема. Никаких уроков извлечь не сможет. Сложный мыслительный процесс — это не про них.

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