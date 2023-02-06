Политзаключенного ИП приговорили к пяти годам колонии 6.02.2023, 11:48

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Глеба Гладковского судили по «делу Зельцера».

Минский городской суд после длительного перерыва 1 февраля вынес приговор по уголовному делу политзаключенного предпринимателя Глеба Гладковского, сообщают правозaщитники.

Известно, что Глебу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»), ст. 198 УК («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»), ч. 3 ст. 361 УК («призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»), ч. 1 ст. 130 УК («разжигание иной социальной вражды или розни»).

Дело рассматривала «судья» Светлана Черепанова.

Глеб Гладковский — известный организатор аэросъемок квадрокоптерами. Был задержан 30 сентября 2021 года в Бресте по уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера. Известно, что Глеб оставил сообщение «Димон ту-ду-ту» (на мотив музыки из фильма «Бумер»).

Сначала Гладковский находился в СТ-8 в Жодино, в середине мая 2022 года стало известно о его переводе в СИЗО-1 Минска. 8 ноября началось рассмотрение дела политзаключенного.

Суд признал Глеба Гладковского виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в условиях общего режима сроком на пять лет.

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