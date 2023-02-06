Машина Путина несется в пропасть 1 Сергей Громенко

6.02.2023, 12:25

5,332

Времени на третий поворот уже не будет.

Когда современная Россия свернула на путь авторитаризма?

В поисках ответственных за эту войну дихотомия «Путин — россияне» неверна. Да, Путин бросил играть в «гибридность» и перешел к «классике» – это касается и войны, и режима в целом. Однако приписывать одному Путину построение в современной России авторитаризма – ошибка. Даже если за штурвалом последние двадцать лет стоит он, сам этот штурвал смастерили другие люди и гораздо раньше.

Все это лишь последствия тех двух поворотов, которые Россия совершила «не туда». Если бы Ельцин проиграл парламенту в 1993-м, если бы назначил преемником не Путина или на того не пролился нефтяной дождь – все могло быть по-другому. И инерция мышления большинства россиян, включая элиты, структура экономики и множество других вещей, совокупно называемых «исторической колеей», сказались. На первом повороте (1993-1994) Россия ушла от демократии к авторитаризму, на втором (2000-2003) – выбрала архаический деспотизм вместо модернизационного развития.

Но времени на третий поворот уже не будет. Машина потеряла управление и несется в пропасть. Поражение России уже произошло, вопрос лишь в том, когда это осознают в Кремле и на последней русской кухне.

Сергей Громенко, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».