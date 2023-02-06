В Минске в Военной академии началась внезапная проверка боевой готовности 3 6.02.2023, 12:43

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Об этом сообщило Минобороны.

В Военной академии началась внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба Минобороны.

«Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» началась внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

Ранее такая же проверка прошла в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Напомним, что недавно в Беларуси изменили требования к здоровью для службы в армии.

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