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В Минске в Военной академии началась внезапная проверка боевой готовности

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  • 6.02.2023, 12:43
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В Минске в Военной академии началась внезапная проверка боевой готовности

Об этом сообщило Минобороны.

В Военной академии началась внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщила 6 февраля пресс-служба Минобороны.

«Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» началась внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

Ранее такая же проверка прошла в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Напомним, что недавно в Беларуси изменили требования к здоровью для службы в армии.

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