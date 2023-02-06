Психологи рассказали, как сила воли влияет на романтические отношения 5 6.02.2023, 12:44

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Жизнь с другим человеком требует много терпения и понимания.

Сила воли ассоциируется со способностью противостоять каким-либо искушениям, умением добиваться своего, несмотря на препятствия. Мало кто думает, что данное качество может повлиять на отношения в положительном ключе. Однако как заявляет профессор мотивационной психологии Венского университета Вероника Джоб, между крепкими отношениями и силой воли имеется взаимосвязь.

В реальности, жизнь с другим человеком требует от вас много терпения и понимания, несмотря на жизненные невзгоды. Если у вашего партнера был тяжелый день на работе, и он забыл оплатить счет или помыть посуду, то для того, чтобы не быть резким нужно иметь определенную силу воли.

Важность внутренней установки

По словам Вероники Джоб существуют две категории людей относительно их внутренних убеждений.

Те, кто считает, что сложные ситуации лишают их самоконтроля.

Те, кто верит, что сложные ситуации побуждают их сопротивляться искушению еще сильнее.

Самопозиционирование влияет на то, какой силой воли вы обладаете в конечном счете. Если вы считаете, что ваша сила воли ограничена, ваши действия обычно отражают это. Если вы чувствуете, что обладаете неограниченной силой воли, то вы гораздо больше способны перенести и реже сдаетесь.

В отношениях данная сторона медали проявляется удивительным образом. Те, кто верит в ограниченность своей силы воли, больше предъявляют претензий к ошибкам партнера. Несмотря на это, они более эмпатичны и лучше понимают эмоции своего партнера, однако все это пропадает при серьезной нагрузке.

Самый лучший партнер

Люди с верой в неограниченность собственной силы воли, менее эмпатичны, но чувствуют себя менее истощенными в течение дня и могут предложить поддержку своему партнеру. Как отмечает Вероника Джоб, в конце концов, все сводится именно к внутренней энергии на протяжении дня.

Тем не менее она предупреждает от того, что механически не получается перейти из одной категории людей в другую. Тренировка такого внутреннего качества требует времени и точно поможет отношениям.

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