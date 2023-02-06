«Зачастую 12-16 часов мы работаем бесплатно» 11 6.02.2023, 13:44

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Белорусская учительница пожаловалась на неправильные расчетники.

Читательница Tochka.by утверждает, что из-за начисления зарплаты «по часам», ей регулярно не доплачивают.

«Подарить кому-то честно отработанные часы»

В редакцию портала педагог обратилась с расчетником по конкретному месяцу, однако и другие «листы» вызывали у нее вопросы.

По словам читательницы, изначально с аналогичной темой по начислению зарплаты она обратилась к завучу, а потом и к директору.

«Директор просто посмеялась, а мне что-то не очень смешно. Подарить кому-то честно отработанные часы…», – рассказала учитель.

«Зачастую 12-16 часов мы работаем бесплатно»

Претензия читательницы, в основном, заключается, в подсчете отработанного времени.

«Так, нашу недельную нагрузку умножают на четыре рабочие недели. И в расчетном листке у нас указывают именно количество часов в месяц, а не рабочих дней. Но по факту, когда в каждом месяце есть, условно говоря, пятая неделя (один-три дня), всем учителям в школе не учитывают те уроки, которые «выпали» на эти дни. Зачастую 12-16 уроков (согласитесь это немало) мы работаем, по сути, бесплатно», – обратила внимание учитель.

Женщина подчеркнула, что «никто из педагогов не владеет тонкостями бухгалтерского учета, но работать больше и не получать за эти часы – обидно».

«На все просьбы пригласить бухгалтера, экономиста для разъяснения ситуации директор отвечает, что они не хотят с нами разговаривать. А если кто-то из коллег начинает шевелить эту тему, руководство на него давит и работать становится просто невозможно», – завершила рассказ учительница.

Разъяснения бухгалтера

Журналисты попросили педагога предоставить редакции фото расчетного листа, который вызвал у нее вопросы.

С ним обратились к белорусскому бухгалтеру с большим опытом работы в педагогической сфере.

Опираясь на расписание уроков, которое читательница сама предоставила редакции, эксперт подтвердила неправильное начисление зарплаты учителя по конкретному месяцу.

Оказалось, что часы за этот период действительно посчитаны с ошибкой.

Что же касается так называемой пятой недели, тут бухгалтер прибегла к постановлениям Минобразования №25 и №224.

«Так, оклады и часовые оклады педработникам устанавливают с учетом норм часов педнагрузки. В неделю для учителей – это 20 часов, а в месяц – 80 часов», – подчеркнула специалист.

Вместе с тем, зарплата учителей должна выплачиваться каждый месяц, начиная с первого сентября по 31 августа в равных размерах и независимо от количества недель в месяце: будь то пять или три.

При этом, сумма этих выплат зависит от объемов недельной педнагрузки, измеряемой именно в астрономических часах.

Разные исчисления – разные зарплаты

Как пояснила бухгалтер, ее коллеги имеют право начислять зарплату как по часам, так и «пропорционально отработанному времени в условиях шестидневной рабочей недели с учетом недельной нагрузки» – то есть, по дням.

По словам нашего эксперта, закон не регулирует, каким именно способом исчислять зарплату педработникам, но бухгалтер поделилась собственным мнением.

«Исходя из особенностей начисления зарплаты педработникам, считаю нецелесообразным исчисление основной заработной платы по часовому окладу, так как это противоречит принципу равномерности выплаты зарплаты, определенному п.п.1.2 пункта 1 постановления №25 Минобразования», – подчеркнула бухгалтер.

В случае же начисления з/п педагогам по часам, ее размер действительно может быть некорректен. Однако это зависит от нюансов начисления, и служит лишь предположением нашего эксперта, которое она высказала, опираясь на собственный опыт работы.

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