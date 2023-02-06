В российской армии началась «зачистка» командиров 1 6.02.2023, 13:54

8,194

Опубликованы подробности.

После стрельбы (которую уже назвали настоящей казнью) известного неонациста и капитана оккупационной армии Игоря Мангушева (позывной «Берег»), в России разгорелся скандал. Одно дело погибнуть в бою, но совсем другое – получить пулю в затылок от своих же. А к этому оккупанты уж точно не были готовы.

Подробнее об этом и других случаях пишет OBOZREVATEL.

«Казнь» от своих

Самым громким событием последних дней в оккупационной армии стала новость о «нейтрализации Берега». Капитан 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ Игорь Мангушев был, по словам его жены, фактически казнен в Кадиевке (ранее г. Стаханов) Луганской области своими же.

Это произошло в ночь на 4 февраля.

«Игорь «Берег» Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханов ЛНР со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов», – процитировали оккупанты одного из захватчиков, воевавшего в одном подразделении с Мангушевым.

Характер полученного ранения говорит о том. что скорее всего стреляли в то время, когда «Берег» стоял на коленях. Правда, исполнители недоработали – не проверили, выжил ли. Но врачи уже дали негативный прогноз, так что скоро Мангушев с большой долей вероятности отправится на тот свет.

После заявления жены «Берега», которая сообщила о том, что ее мужа не перевезли туда, где могут прооперировать, на оккупационных каналах стали вбрасывать информацию, будто это произошло на блокпосту, а Мангушев якобы чуть ли не пытался устроить «прорыв». Однако получить пулю в затылок, да еще под таким углом, в автомобиле нереально.

Много несостыковок в обстоятельствах покушения на «Берега», а также то, что «никаких следственных действий не проводится», возмутило сослуживцев «Берега». По слухам, все это потому, что к произошедшему могут быть причастны «кадыровцы» – именно они «хозяйничают» на территории временно оккупированной части Луганской области.

Ранее Мангушев отличился тем, что позировал с черепом защитника Мариуполя – как видим, с кармой шутки плохи.

С кармой шутки плохи

В начале февраля стало известно еще об одном «инциденте», который произошел уже в Донецкой области – неподалеку от от оккупированного областного центра. Был убит командир 14 отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ (в/ч 74854) Сергей Поляков.

Это военное формирование подчинено Главному управлению Генштаба ВС РФ, более известному всем как ГРУ. Военнослужащие бригады ранее уже «отличились» в двух чеченских войнах и в Сирии, а в 2022 году были идентифицированы во время полномасштабного вторжения в Украину.

О гибели комбрига Полякова пока что мало данных, однако среди «своих» также говорят о «зачистке».

Красных линий больше нет

Сегодня в армии России также уже полным ходом происходят нападения на командиров мобилизованными россиянами и зеками-«вагнеровцами». Обозленные тупостью командования и дурными приказами «вояки» начали «поднимать голову». Но самой главной причиной является страх стать пушечным мясом.

Попытки министерства обороны РФ скрыть потери с треском провалились. Потому что сколько угодно можно говорить о ложных данных противника, но факт налицо: в социальных сетях полно фото- и видеосвидетельств того, как тысячи российских военнослужащих планомерно превращаются в «груз 200».

Ожесточенные бои за Бахмут, куда оккупационное командование стягивает новые партии пушечного мяса, приводят в ужас и «мобиков», и зеков-«вагнеровцев». И неудивительно, что именно Донбасс стал местом первых случаев нападения россиян на собственных командиров: в середине января двое уже были ликвидированы своими же солдатами.

Как видим, тенденция налицо и слова «теперь страшно повернуться спиной» имеют под собой веские основания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».