«Все скрипело, как при шторме на корабле» 6.02.2023, 14:10

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Находящиеся в Турции белорусы рассказали, как пережили землетрясение.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. По меньшей мере 1200 человек погибли, из них 912 — в Турции, число жертв продолжает расти. Подземные толчки привели к разрушениям во многих близлежащих от эпицентра городах. Журналисты «Зеркала» пообщались с белорусами из пострадавших от стихийного бедствия районов.

Эпицентр ночного землетрясения магнитудой 7,7 — район Пазарджик турецкой провинции Кахраманмараш. Белоруска Елена уже 13 лет живет в Адане, в 183 километрах от Пазарджика. Ее город входит в список наиболее пострадавших от сегодняшнего землетрясения.

— Мы проснулись от того, что кто-то, как нам казалось, сразу во все двери комнаты скребется, — описывает случившееся Елена. — Оказывается, это тряслись закрытые двери. Вообще, в Турции существует система оповещения по СМС, и толчки начались за час до основных разрушительных. Но сообщения не пришли. Здесь все знают, как действовать. После землетрясения 1999 года (тогда по официальным данным погибло 17217 человек. — Прим.ред.) в школах рассказывают и по телевизору показывают, что делать. Я с детьми тоже проигрывала ситуацию. У нас есть что-то вроде коробочки с важными документами, которую сразу хватаем, когда нужно выбегать.

За время жизни в Турции Елена не припоминает таких мощных землетрясений. По ее словам, сегодняшнее было не только сильным, но и долгим. Однако уже при первых толчках «рассыпались несколько домов».

— Они длились около полутора минут, сильно колотило. Кажется мало, но во время тряски это невероятно долго. Большинство домов, которые упали, просто рассыпались, — рассказывает женщина. — Не кусками разломались, а в песок. В 300 метрах от нас рухнуло здание в 14 этажей. Разбирают сейчас завалы.

В доме Елены после толчков появились трещины в стенах. Всю ночь она с семьей просидела в машине на улице, как и многие другие жители Аданы. После землетрясения в городе шел сильный ливень.

— Некоторые люди прямо босиком выбегали на улицу. До сих пор в дома стараются не возвращаться. Есть опасность обрушения, к тому же ожидаются еще толчки, — объясняет белоруска. — Пришло сообщение всем с просьбой по возможности не возвращаться. Сначала бы вытащить всех, кто под завалами. По новостям все говорят о последствиях. В нашем и других городах специально отключили газ в целях безопасности.

Белоруска признается, что пока не знает, что делать дальше. Так как домой ее семья вернуться пока не может, они отправились переждать ситуацию к родственникам в частный дом.

— Здесь почти у всех есть какие-нибудь родственники или друзья. Это восток, семьи часто большие. А для тех, кому ехать некуда, открыли мечети и стадионы. Также некоторые кафе помогают с едой, если кто-то голоден. В соседнем городе разворачивают палаточный городок и еду дают, — говорит Елена. — Но те дома, что упали в Адане, в основном, без шансов на спасение. Очень мало спасенных. Остальные, если уж устояли, то страшно, что будет снова трясти. Не знаю, что дальше, подождем…

Юлия — еще одна белоруска из Аданы. Она живет в Турции уже 11 лет и ни разу не ощущала таких сильных землетрясений. Сегодня, по ее словам, власти города сообщают минимум о 17 разрушенных зданиях.

— Все началось в 4 утра. Телефоны молчали, хотя в такой ситуации обычно громко оповещают. Мы живем в частном доме и не могли выйти из него — качало как на корабле. Залезли под столы с толстыми крышками — пережидали первую волну, — пересказывает события сегодняшнего утра Юлия. — Потом выбежали на улицу и сидели в машине. Мелкие землетрясения мы обычно практически не чувствуем, определить можно по качающейся люстре.

В городе Мерсин на побережье Средиземного моря утро также началось с сильно ощутимых подземных толчков. Еще одна белоруска Юлия живет в Мерсине с ноября 2022 года.

— Проснулись с мужем от того, что сильно шатало кровать. У нас 14-й этаж, все скрипело, как при шторме на корабле. Мы побежали вниз по лестнице из дома, но началась вторая волна толчков. Из квартир выскакивали испуганные соседи, — делится Юлия.

Жители города, рассказывает она, старались быстро забрать машины с парковки и отъехать подальше от домов. Так поступила и Юлия с мужем. Следующие толчки они переждали в автомобиле, а к 6 утра вернулись домой.

Множество людей в Сирии и Турции все еще остаются под завалами, и ожидается, что число жертв будет расти по мере того, как спасатели будут разбирать разрушения по всему пострадавшему региону. Наличие белорусов среди погибших и пострадавших в результате землетрясения уточняется, сообщает МИД Беларуси.

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