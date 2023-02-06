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Зов пожизненного пенсиона

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 6.02.2023, 15:01
  • 1,742
Зов пожизненного пенсиона

Гиркин жалуется на сложное материальное положение.

Известный деятель Игорь Стрелков-Гиркин жалуется сторонникам на сложное материальное положение: «Ни у кого работы для меня нету? Я уже полгода без работы… «Тот же самый «Вагнер» — там платят хоть что-то… Не то чтобы это был для меня самый главный показатель — это, естественно, последний показатель — но тем не менее».

По его словам, пытался поехать воевать в Украину, но везде отказ.

Но ведь вопрос материального положения решается просто. 17 ноября 2022 года окружным судом Гааги Игорь Стрелков-Гиркин признан виновным и приговорен к пожизненному сроку по делу о сбитом в 2014 году малазийском «Боинге».

Раз так, то пожизненный пенсион ему обеспечен. И не где-нибудь, а в Нидерландах. Поэтому всего-то и надо, что собрать у сторонников деньги на дорогу, разработать маршрут, прибыть в Гаагу. И забыть до конца дней своих о материальных проблемах. Сиди себе вдали от битв и волнений, пиши книжки, учи голландский.

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