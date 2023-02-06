«Ник и Майк» об участии белорусской армии в войне: У Кремля есть несколько вариантов 2 6.02.2023, 15:30

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Путин торопится.

Поставка новых вооружений Украине заставляет корректировать планы и ускоряться с очередной попыткой массового наступления на востоке Украины, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

На то, чтобы принять какое-то решение осталось чуть больше двух недель - нужно определиться до годовщины начала второго этапа вторжения с тем, что донести в «обращении народу».

Зимбабвийского туриста резко позвали «на ковер», испортив выходные.

На столе несколько вариантов. Участие во вторжении в нескольких опциях: отвлекающие маневры в виде имитации наступления с северного направления, отправка белорусских военных и частных подразделений на восток Украины или предоставление территории для продолжения воздушных ударов. Логистика и прочее обеспечение российской агрессии по умолчанию во всех опциях. Это предполагает собственноручное уничтожение силового компонента, а также окончательный слом концепции «абы не было войны». Русские не зря свои вертолеты подальше от границы убрали. Абсолютно непредсказуемая турбулентность.

Углубленная интеграция в формате или «союзного государства» или «союзного государства» + «правильная Украина». Это предполагает неизбежную реконфигурацию режима. Насколько долго проплавает синепалый синегуб в кооперативе «Озеро» и как долго просуществует ОПГ хунты без пахана - открытые вопросы.

Поэтому есть попытка создать альтернативный путь - в формате «переворачивания страницы». Получается коряво, но по-другому хунта не умеет. Да, и не верит она в то, что страница будет перевернута. Ситуация на фронте жмет. Предстоящее выравнивание санкций – тоже.

Российский бюджет начал ощущать на себе последствия санкций на нефть и нефтепродукты. Страны, помогавшие обходить санкции, медленно, но верно отворачиваются. Сотрудничество с изгоями принесло свои плюшки на начальном этапе, сейчас риски начинают увеличиваться.

«Визит на ковер», обращение окурка к народу, «большой разговор» с синепалым. График на ближайшие три недели выглядит так.

Дополнительно обращаем внимание на то, что хунта сначала данные военнобязанных сверила, а потом резко сделала всех годными. Думать о своей безопасности лучше самому. Государство точно не намерено заботиться о своих гражданах.

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