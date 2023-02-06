СМИ: Российские зэки не хотят ехать на войну в Украине 6 6.02.2023, 15:34

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Заключенные узнали о потерях в рядах ЧВК «Вагнера».

С конца 2022 года вербовщики ЧВК «Вагнера» начали по второму разу объезжать российские колонии, откуда весной и осенью уже набирали заключенных для участия в войне против Украины, сообщает «Медиазона».

Осужденные рассказали изданию, что теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

На встречу с вербовщиками заключенные ходят по собственному желанию.

По словам собеседника издания, если если в первый раз со всего региона уехали больше тысячи человек, то во второй — только 340.

В ИК-4 в Плавске под Тулой второй набор добровольцев прошел в ноябре, сказал еще один осужденный. По его оценке, в первый раз на войну записались около 300 человек, а во второй — в два раза меньше.

Правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что вербовщики снова приезжают в лагеря Мордовии. В этот раз в ряды армии Пригожина записались около 60 осужденных.

Издание пишет, что сейчас среди заключенных «больше скепсиса» в связи со слухами о том, что половины из тех, кто оправился воевать, уже нет в живых. Также заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев из-за новостей в медиа и телефонных разговоров с завербованными. В частности один из завербованных рассказал, что под Бахмутом в живых осталось 20% тех, кто уехал на войну.

Сколько именно заключенных воюют в ЧВК «Вагнера», неизвестно.

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