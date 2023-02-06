Евро достиг максимума за 9,5 месяцев 6.02.2023, 16:24

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Белорусский рубль колоссально сдал к валютам.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 6 февраля курс белорусского рубля продолжил снижаться к другим валютам.

Так, доллар подорожал на 0,44% до 2,6987 рубля. Евро – на 0,03% до 2,9273 рубля.

За 100 российских рублей сейчас дают 3,8314 белорусских, что на 0,33% больше, чем накануне.

В результате курс доллара вырос до максимума за последние четыре недели, евро достиг наивысшего показателя за 9,5 месяцев, а российский рубль – за 18 дней, отмечает banki24.by.

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