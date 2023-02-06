В РФ «мобики» сбежали прямо с поезда, которых вез их на войну 3

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И направились в сторону Москвы.

В Воронежской области России группа оккупантов, которых везли на войну в Украину, сбежала из поезда. После этого мужчины направились на Москву.

Захватчики не хотели идти воевать, и поэтому решили все вместе скрыться. Об этом пишет «Главред» со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

На побег решились оккупанты, которых отправляли на фронт после мобилизации. Они сошли с поезда без разрешения командования и покинули регион.

Российские пропагандистские медиа сообщают, что сбежало 15 российских военных, однако 11 из них затем вернулись на поезд. Остальные четверо захватчиков все-таки смогли сбежать от командования и отправиться в сторону Москвы.

У мобилизованных не было с собой оружия, поэтому российские правоохранители не вводили «особые меры», чтобы их поймать. Однако в Московской области и самой Москве усилили наряды ДПС, а полиции передали ориентировку.

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