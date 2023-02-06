В РФ «мобики» сбежали прямо с поезда, которых вез их на войну

В РФ «мобики» сбежали прямо с поезда, которых вез их на войну3
-
- 1,552
И направились в сторону Москвы.
В Воронежской области России группа оккупантов, которых везли на войну в Украину, сбежала из поезда. После этого мужчины направились на Москву.
Захватчики не хотели идти воевать, и поэтому решили все вместе скрыться. Об этом пишет «Главред» со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
На побег решились оккупанты, которых отправляли на фронт после мобилизации. Они сошли с поезда без разрешения командования и покинули регион.
Российские пропагандистские медиа сообщают, что сбежало 15 российских военных, однако 11 из них затем вернулись на поезд. Остальные четверо захватчиков все-таки смогли сбежать от командования и отправиться в сторону Москвы.
У мобилизованных не было с собой оружия, поэтому российские правоохранители не вводили «особые меры», чтобы их поймать. Однако в Московской области и самой Москве усилили наряды ДПС, а полиции передали ориентировку.