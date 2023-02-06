В Украине ликвидирован командир полка ВС РФ 6.02.2023, 16:43

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Он командовал мобилизованными из Татарстана.

В Украине в ночь с четвертого на пятое февраля ликвидирован командир полка российских оккупантов (мобилизованных из Татарстана) Дмитрий Ульянов 1978 года рождения. Ранее он вышел в отставку с должности командира девяносто восьмой воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer», системно отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации, социальных сетях и ведомственных ресурсах страны-агрессора.

«Necro Mancer» узнал, что оккупант родился в Рязани, окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, в 2015-17 годах руководил 98-й дивизией. До мобилизации жил в Анапе.

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