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В Украине ликвидирован командир полка ВС РФ

  • 6.02.2023, 16:43
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В Украине ликвидирован командир полка ВС РФ

Он командовал мобилизованными из Татарстана.

В Украине в ночь с четвертого на пятое февраля ликвидирован командир полка российских оккупантов (мобилизованных из Татарстана) Дмитрий Ульянов 1978 года рождения. Ранее он вышел в отставку с должности командира девяносто восьмой воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer», системно отслеживающий некрологи в российских средствах массовой информации, социальных сетях и ведомственных ресурсах страны-агрессора. 

«Necro Mancer» узнал, что оккупант родился в Рязани, окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, в 2015-17 годах руководил 98-й дивизией. До мобилизации жил в Анапе. 

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