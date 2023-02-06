На свободу вышел политзаключенный Павел Дрозд 6.02.2023, 16:47

Павел Дрозд

Он полностью отбыл срок в новополоцкой колонии №1.

Сегодня на свободу вышел политический заключенный Павел Дрозд. Он был осужден по «делу взлома компьютерной системы Мингорисполкома». Его обвинили по шести статьям Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Согласно материалам уголовного дела, «обвиняемые с помощью вредоносного программного обеспечения получили доступ к компьютерным системам КУП «ЦИТ Мингорисполкома» и ГУВД Мингорисполкома, что повлекло за собой нарушение нормальной работы предприятий и госорганов, а также эти лица скопировали и удалили файлы различных форматов и внесли в них заведомо ложную информацию».

В суде Заводского района Минска 28 января 2022 года ему озвучили приговор — 3,5 года колонии.

За решеткой Павел провел 2 года, 3 месяца и 3 дня. Срок он отбывал в новополоцкой колонии №1. Сегодня политзаключенный вышел на свободу, полностью отбыв срок.

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