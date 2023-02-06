Российских футболистов избили в Казахстане 9 6.02.2023, 16:57

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Инцидент произошел во время матча.

Футболистов российской любительской футбольной команды 2Drots избили во время последнего этапа матча Медиалиги Казахстана - Media Football League. Инцидент случился во втором тайме матча с Top Team из Кыргызстана, пишет «Обозреватель».

На 65-й минуте форвард россиян пошел в дриблинг недалеко от штрафной соперника, получил толчок в спину и упал.

Второй футболист Top Team попал в него мячом. После этого пошла толкотня, во время которой вратарь Top Team разбежался и с двух рук влетел в голову стоящего россиянина.

На поле началась массовая драка, в которой победителями вышли спортсмены из Кыргызстана. По итогам Top Team отказалась продолжать матч с российским клубом. Судья наказал кыргызов техническим поражением 0:3.

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