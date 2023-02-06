Украинские пограничники остановили наступление РФ под Бахмутом 1 6.02.2023, 16:56

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Девять оккупантов ликвидированы, двое сдались в плен.

Украинские бойцы остановили волну вражеского наступления со стороны российских штурмовиков под Бахмутом. В результате этого были уничтожены девять оккупантов, еще двое удалось взять в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера российские штурмовики атаковали позиции ГПСУ в окрестностях Бахмута и пытались прорвать нашу линию обороны. Под минометным обстрелом и с потерями захватчики добежали до пригородных сооружений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заградительным огнем из автоматических гранатометов атакующая волна остановлена. Малые вражеские группы ликвидированы в ближнем бою.

«При зачистке местности украинские защитники пленили «вагнеровца» и мобилизованного из Татарстана. Один из них был ранен и оставлен своими же умирать. Восторженным оккупантам оказали необходимую медицинскую помощь и передали уполномоченным органам», - пояснили в ГПСУ.

В результате этого боя были уничтожены 9 захватчиков, еще 15 удалось ранить и 2 взять в плен.

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