Топ-7 самых ожидаемых сериалов февраля 6.02.2023, 17:07

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Один из них называется «Ковчег».

Intex-press сделал подборку интересных многосерийных историй, которые выйдут во втором месяце 2023 года.

«Ковчег»

The Ark (США, SYFY / Peacock, 1 февраля, 1 сезон)

Действие «Ковчега» происходит через 100 лет, в будущем, когда миссии по колонизации планет стали обыденными, как необходимость для обеспечения выживания человечества. Первая из этих миссий на космическом корабле, известном как Ковчег 1, сталкивается с катастрофическим событием, вызывающим массовые разрушения и гибель людей. До достижения планеты-мишени осталось больше года, из-за нехватки средств жизнеобеспечения и потери лидера оставшийся экипаж должен не сбиться с пути и выжить.

Первый сезон сериала получил 12 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю, начиная с 1 февраля.

«Флеш»

The Flash (США, The CW, 8 февраля, 9 сезон)

Когда Барри Аллен был маленьким, больше всего на свете ему хотелось быть супергероем – тем, кто превосходит лимиты человеческого организма и использует во благо данную ему силу. Когда Барри было одиннадцать лет, он на собственном опыте узнал, что люди с необычными способностями действительно существуют: его мать была убита одним из таких людей. Повзрослев и став судмедэкспертом, Барри не отбросил мыслей о сверхлюдях и продолжал искать доказательства их существования, что не лучшим образом сказывалось на его репутации и общении с коллегами. Впрочем, однажды его усилия были вознаграждены…

Финальный сезон «Флэша» будет насчитывать 13 эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

«Ты»

You (США, Netflix, 9 февраля, 4 сезон)

На что вы готовы ради любви? Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Четвертый сезон сериала будет поделен на две части по 5 эпизодов каждая. Первая из них будет доступна на Netflix уже 9 февраля 2023 года, а вторая выйдет через месяц после первой – 9 марта 2023 года.

«Красная роза»

Red Rose (Великобритания, Netflix, 15 февраля, 1 сезон)

Этот подростковый хоррор-сериал рассказывает о выпускнице школы, которая становится одержима загадочным приложением в смартфоне. Ее друзья пытаются выяснить, в чем причина изменения поведения девушки, однако в итоге сами попадают в жуткую потостороннюю ловушку.

Сериал имеет восемь эпизодов, все они выйдут одновременно.

«Карнивал Роу»

Carnival Row (США, Prime Video, 17 февраля, 2 сезон)

Неовикторианский мегаполис Бург в опасности: фэнтезийные беженцы, нашедшие здесь приют, гибнут от рук неведомого маньяка. За дело берутся потасканный детектив Райкрофт и эльфийка Виньетт. Вместе им предстоит спасти равновесие мира, которое находится в опасности.

Второй сезон получил 10 эпизодов, которые будут выходить по два раз в неделю.

«Внешние отмели»

Outer Banks (США, Netflix, 23 февраля, 3 сезон)

Внешние отмели — 320-километровая полоса узких песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины, начинающихся у юго-восточного края Вирджиния-Бич восточного побережья США. Именно здесь в разгар летнего сезона, который накрылся медным тазом из-за бушующего урагана, четверо подростков с помощью случайно добытой карты отправляются на поиски огромной партии золота, стоимость которой оценивается в 400 миллионов долларов.

Третий сезон сериала будет иметь 10 эпизодов, все они выйдут одновременно 23 февраля.

«Консультант»

The Consultant (США, Prime Video, 24 февраля, 1 сезон)

В центре этого сериала в жанре черная комедия – манерный социопат мистер Патофф, который приходит как консультант на помощь компании CompWare после провальной сделки по слиянию, и постепенно начинает управлять компанией на своих извращенных условиях.

Все восемь эпизодов сериала выйдут одновременно 24 февраля.

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