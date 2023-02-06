В Варшаве пройдет прощание с белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым 6.02.2023, 17:40

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Эдуард Лобов

Церемония состоится 11 февраля в костеле святого Александра.

В Варшаве состоится церемония прощания с погибшим в Украине белорусским добровольцем Эдуардом Лобовым.

Молитва за белоруса пройдет в субботу, 11 февраля, в 13:00 в костеле святого Александра, который находится на площади Трех Крестов (plac Trzech Krzyży).

Напомним, что 26 января Эдуард Лобов получил осколочное ранение под Угледаром. Но успел уничтожить более 15 оккупантов.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил Лобова лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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