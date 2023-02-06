Полковник ВСУ рассказал, будет ли Украина бить по территории РФ 2 6.02.2023, 17:45

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Средств поражения хватает.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что война уже открыто перешла на территорию России, поскольку Украина отработала по аэродрому в Энгельсе и по авиабазе в Дягилево.

«Мы били, бьем и будем бить по территории России, но мы делаем это только по военным объектам», – отметил эксперт в интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала «Фабрика новин».

«Если, допустим, завтра вдруг потонет какой-нибудь российский корабль в Тихом океане или подводная лодка взорвется в Атлантическом океане, это может быть Неижпапа, который вдруг захотел поработать еще и в океане в том числе, поэтому однозначно будем работать», – подчеркнул Свитан.

Кроме того, военный эксперт объяснил, что если партнеры передадут определенные средства поражения с просьбой не бить по территории России, то значит мы будем выполнять эту просьбу.

«Это без вариантов. Но у нас хватает и своих средств поражения, которые могут работать», – напомнил Свитан.

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