закрыть
6 февраля 2023, понедельник, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ рассказал, будет ли Украина бить по территории РФ

2
  • 6.02.2023, 17:45
  • 3,362
Полковник ВСУ рассказал, будет ли Украина бить по территории РФ

Средств поражения хватает.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что война уже открыто перешла на территорию России, поскольку Украина отработала по аэродрому в Энгельсе и по авиабазе в Дягилево.

«Мы били, бьем и будем бить по территории России, но мы делаем это только по военным объектам», – отметил эксперт в интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала «Фабрика новин».

«Если, допустим, завтра вдруг потонет какой-нибудь российский корабль в Тихом океане или подводная лодка взорвется в Атлантическом океане, это может быть Неижпапа, который вдруг захотел поработать еще и в океане в том числе, поэтому однозначно будем работать», – подчеркнул Свитан.

Кроме того, военный эксперт объяснил, что если партнеры передадут определенные средства поражения с просьбой не бить по территории России, то значит мы будем выполнять эту просьбу.

«Это без вариантов. Но у нас хватает и своих средств поражения, которые могут работать», – напомнил Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников