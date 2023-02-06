Изменились правила записи в визовый центр Польши для водителей-международников 6.02.2023, 17:50

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Они касаются визовых центов Брестской области.

Запись на польскую национальную визу для водителей-международников в визовые центры Бреста, Пинска и Барановичей по электронной почте больше не производится. Теперь регистрация на подачу осуществляется через сайт визового центра.

Заявителю необходимо выбрать категорию National Visa D и подкатегорию Driver D-visa.

При этом все запросы, которые были отправлены по электронной почте до 31 января 2023, будут обработаны.

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