Украинские воины уничтожили опорные пункты армии РФ на Кинбурнской косе 6.02.2023, 17:58

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Как выглядит ситуация на южном фронте.

6 февраля Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра Оперативного командования "Юг", рассказала о ситуации на Кинбурнской косе - части Николаевщины, и на левобережье Херсонщины.

Информация обнародована в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

Гуменюк отметила, что пока не заметно, чтобы армия РФ готовилась к наступлению в южном направлении - сейчас ведется разведка: летают беспилотники, подплывают лодки.

Враг пытается обустроить наблюдательные посты поближе к позициям ВСУ. Для этого используют плавсредства, отобранные у местного населения;

Кроме того, диверсионные катера пытались высадиться на деоккупированных территориях, впрочем - неудачно.

На стороне Украины даже погода, отметила начальница пресс-центра. Мощный шторм – 6 баллов – делает невозможным мысль о десантировании.

Кинбурнская коса, к тому же, имеет еще одну особенность, которая помогает Силам обороны Украины: песчаная почва не дает возможности армии РФ возвести серьезные опорные пункты.

В то же время те пункты, которые оккупанты все же построили, успешно ликвидированы украинской артиллерией.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что опасности наступления армии РФ Силы обороны Украины не видят. Однако примечательно, что россияне постоянно подтягивают новые силы. Логистический путь противника пролегает по суше через Крым - пока этот путь работает, новые подразделения армии РФ будут прибывать.

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