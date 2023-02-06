Белоруска с мужем и ребенком пропали после мощного землетрясения в Турции 6.02.2023, 18:09

1,480

Семья со вчерашнего вечера не выходит на связь.

Белоруска не может связаться со своей сестрой, которая проживает в Хатае — одном из наиболее пострадавших от землетрясения городов Турции. Ни она, ни ее близкие не отвечают на звонки и сообщения со вчерашнего вечера, пишет блог «Люди».

После сообщений о мощном землетрясении в Турции минчанка Мария опубликовала в соцсетях пост о поиске жителей города Хатай, которые могли бы помочь найти ее сестру.

Именно там, по адресу Yıl 75 Bulvari, 3, проживает Александра Акпинар с мужем Кемалем Акпинар и маленьким ребенком.

— Мы общались с ней вчера вечером в 23.00. После этого она больше не выходила на связь. Без связи также ее близкие. Моя подруга из Турции говорит, что к ней никак не доехать в Хатай, потому что дороги перекрыты, — рассказала Мария.

В посольстве Беларуси в Турции, сказали, что с Александрой Акпинар с утра пытаются связаться разными способами. Пока что сведений о ее местонахождении нет. Если что-то станет известно — посольство сообщит ее родным.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. Разрушительные подземные толчки продолжились и днем.

По меньшей мере 1500 человек погибли, из них 1014 — в Турции, число жертв продолжает расти. МИД Беларуси сообщил с утра, что уточняет наличие белорусов среди погибших и пострадавших в результате землетрясения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».