Опять «шапки горят» Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

6.02.2023, 18:11

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Российское посольство в США само себя высекло.

«Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам».

О чем это? О «деле ЮКОСа»? О том, как частная компания в конечном счете оказалась в руках близкого сотрудника Путина – Игоря Сечина? Или о «Башнефти», которая откочевала в те же руки?

А вот еще с некоторыми купюрами и дополнениями из того же источника:

«Политика Кремля обесценивает базовый принцип … о неприкосновенности частной собственности. Кроме того, очевидным образом демонстрирует ангажированность судебной власти. … «Фемида» оказалась полностью подчинена политической воле Кремля.

Подобными действиями подрывается и инвестиционный климат в России. Иностранным бизнесменам направлен сигнал о том, что их активы не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами».

Это заявление российского посольства в Америке (посол – Антонов) о конфискации активов российского бизнесмена Константина Малофеева на $5,4 млн и их передачу Украине. Мы лишь заменили «Белый дом» на «Кремль».

Но, по существу, посол Антонов и его сотрудники точно описали то, что делал в нашей стране Путин. Начиная от дела ЮКОСа и проекта «Сахалин-2» до собянинской «ночи длинных ковшей» и событий сегодняшнего дня. Такое уж у нас в России «уважение частной собственности».

Так что российское посольство в США само себя высекло.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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