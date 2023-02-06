Какой будет погода на этой неделе 6.02.2023, 18:14

Прогноз по Беларуси на 7-9 февраля.

7 февраля погоду в Беларуси в основном будет определять малоактивный атмосферный фронт. Облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица, пишет pogoda.by.

Ветер ночью северо-западный, днем с переходом на северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, при прояснениях -8..-12°С; максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

8-9 февраля погодные условия будет формировать область высокого атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачная с прояснениями погода.

8 февраля преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман и изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, при прояснениях -13..-17°С, по юго-западу страны она составит -3..-4°С; максимальная днем -5..+2°С.

9 февраля преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабые туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от -3°С по северо-западу до -12°С по юго-востоку республики, при прояснениях в Гомельской и Могилевской областях -13..-15°С; максимальная днем составит -4..+2°С.

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